«تعليم كفر الشيخ» تنشر أسماء الفائزين في مسابقة الإلقاء الفردي بالإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الإعدادية، على مستوى جميع الإدارات التعليمية الـ13، خلال العام الدراسي الجاري 2023، والتي شارك بها العديد من الطلاب.

أسماء الفائزين بمسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الإعدادية

ونشرت مديرية التربية والتعليم، بيانًا، بأسماء الفائزين في مسابقة الإلقاء الفردي للمرحلة الإعدادية، في محافظة كفر الشيخ، وهم، كالتالي:

- جنات أحمد عيد، مدرسة فوه الإعدادية بنات، بإدارة فوه التعليمية.

- ملك محمد رشاد، مدرسة الرياض للتعليم الأساسي، بإدارة الرياض التعليمية.

- منال وليد الطحان، مدرسة دسوق الإعدادية بنات، بإدارة دسوق التعليمية.

- علي سعد عبد المقصود، مدرسة المنشأة الكبري الإعدادية، بإدارة قلين التعليمية.

- ريم يوسف شوقي، مدرسة نصرة تعليم أساسي، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

فرحة وسعادة بالغة للطلاب الفائزين

وأعرب الطلاب الفائزين في مسابقة الإلقاء الفردي بالمرحلة الإعدادية، في محافظة كفر الشيخ، عن بالغ فرحتهم وسعادتهم الغامرة، عقب إعلان مديرية التعليم في كفر الشيخ، بفوزهم في تلك المسابقة الهامة من العام الجاري 2023.