وكيل «تعليم كفر الشيخ» يناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا بقاعة التطوير التكنولوجي، لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية والنوعية، ورؤساء أقسام المتابعة والجودة بالإدارات.

وكيل الوزارة يوجّه بالاستعداد الجيد للانتخابات

ووجّه وكيل الوزارة، مديري الإدارات بالاستعداد الجيد للانتخابات، مع ضرورة حرص الجميع على ممارسة الحق الدستوري، ونشر الوعي بأهمية ذلك.

كما شدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة جاهزية المدارس التي ستُعقد بها لجان انتخابية وعددها 435 لجنة، وظهور المدارس بشكل لائق يتناسب مع قدر الحدث، مناشداً كل العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة بالمشاركة في الانتخابية الرئاسية المقبلة، ليضرب أبناء التربية والتعليم المثل الأعلى في الإقبال على لجان الانتخابات.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وأُجريت انتخابات الرئاسة المصرية خارج البلاد لمدة 3 أيام، هي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر، ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر.