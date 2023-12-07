ضياء رشوان: مصر دولة تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ مصر دولة تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أنّ مراكز استطلاع الرأي جزء من الديموقراطية، وهي علم وصنعة ومؤسسات.

أهمية مراكز استطلاع الرأي في الانتخابات

وأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المراكز الموجودة في الدول الكبرى، تختلف عن النتائج الحقيقية بنسب ضئيلة للغاية، وهذا الأمر ليس موجودًا في مصر، مشيرًا إلى أنه يحلم بوجودها في الانتخابات المقبلة.

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: «الناخب يتأثر بشيء مختلف في كل لحظة، وليس كل يوم، وهي أمور يصعب توقعها، وبالنسبة للقضايا الخارجية، فإن الدول عندما تشعر بأن ثمّة تحديات أو مخاطر خارجية تهددها، والشعوب تلتئم والناخب يشعر بخوف ويريد من أحد المرشحين أن يطمئنه، ويتوجه حسب تقديره إلى الأقدر على حمايته من الخطر الذي يشعر به، وفي نهاية المطاف الناخب حر، لكننا نتحدث عن سلوك الناخبين».