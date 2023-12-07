ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية تنقل مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ انتخابات الرئاسة هي الأهم في أي نظام ديمقراطي لأي دولة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مؤتمر نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أن أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية تنبع من كون رئيس الجمهورية هو صانع السياسة الخارجية بموجب الدستور، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية الحالية تنقل مخرجات الحوار الوطني إلى الشق المؤسسي على أرض الواقع.

الحوار الوطني فتح الباب أمام الديمقراطية

وأكد «رشوان»، أنّ الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية كجزء من الإصلاح السياسي الذي دعى إليه الرئيس السيسي، مردفًا :«أهمية الحوار الوطني الأخير في مصر هدفه الوحيد هو إعادة لمّ الصف الوطني».

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات لمتابعة وسائل الإعلام الأجنبية تهدف إلى ترسيخ شفافية الانتخابات أمام العالم، كما يأمل أن تكون هناك مراكز استطلاع رأي حقيقية في مصر ترصد كل ما يؤثر في الناخبين.

واختتم «رشوان» بالإشارة إلى أن إعلام الدولة كان محايدًا في تعامله مع انتخابات الرئاسة المصرية، وحافظ على تكافؤ الفرص بين المرشحين، مستكملًا أن إعلام الدولة هو ملك للشعب لا الحكومة ويتمتع بالاستقلالية ويعبر عن كل الاتجاهات ولا ينحاز.