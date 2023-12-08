بدء الصمت الانتخابي ووقف الدعاية للمرشحين اليوم

بدأ منذ قليل فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار اليوم وغداً السبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الاربعاء عن أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، معلنًا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.