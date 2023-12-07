حزب «صوت مصر»: المواطن على وعي كبير بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن المواطن على وعي وفهم كبيرين لأهمية المشاركة الانتخابية؛ كونها أمرا مهما لمصلحة بلاده، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين عقدوا النية بالفعل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»: أنه من المتوقع أن تكون انتخابات المصريين بالداخل عرسا كبيرا يحتفل به المواطنون كافة، مشيدا بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة شعبه.

المصريون بالخارج أظهروا حبهم لوطنهم

وأكد رئيس حزب صوت مصر، أن المصريين بالداخل سيحذو حذو المصريين بالخارج الذين أظهروا حبهم لوطنهم من مختلف بقاع الأرض في أوروبا وآسيا وجميع دول العالم، «مصر ولادة والمصريون مخلصون، وفي الداخل، فإن المشاركة في الانتخابات في مصلحة بلدهم، والله سيخصها بالخير وسيشرفها بهذه القيادة الرشيدة التي ستقوم على مصالحها».

الانتخابات الرئاسية تتمتع بالتعددية الحقيقية ومناخ الحرية

وشدد سليمان على ضرورة أن يشارك جميع المواطنين في مصر بالانتخابات في ظل التعددية الحقيقية ومناخ الحرية الذي تتمتع به الانتخابات الرئاسية.