«شباب المصريين بالخارج» يدعو ذويهم بالداخل للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

دعا اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أبناء الجاليات المصرية بالخارج، إلى استكمال دورهم الوطني، وحث ذويهم بالداخل، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في رسالة وجهها للمصريين بالخارج، قبل ساعات من الصمت الانتخابي: لقد أبهرتم العالم بمشاركتكم الكبيرة في انتخابات الرئاسة، ولازال الوطن ينتظر دوركم في دعوة ذويكم بالداخل للتصويت بكثافة.

وأكد أن الاتحاد حريص على تفعيل المبادرة التي أطلقها «كمل بصوتك.. قم بواجبك»، في تلك الانتخابات، يدعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي، على أن الشعب المصري على قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل، والوقوف ضد المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها، مؤكدا أن التواجد أمام اللجان يصدر مشهد ديمقراطي.

وطالب النائب سيد سمير، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالضرورة النزول أمام صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية، دعما للمشهد السياسي والديمقراطي كونه حق دستوري لكل المصريين.

وأشار سمير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، فلا تجد أي محافظة إلا وبها العديد من المشروعات العملاقة.

فيما أكد الاعلامي علاء ثروت، عضو الاتحاد، أن هناك تواصل مستمر بين أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم، للتواصل مع عائلاتهم بالداخل من أجل حثهم علي المشاركة الفعالة.

وأكد أن رئيس عبد الفتاح السيسي اثبت للعالم أجمعو قدرته علي التخطيط لبناء مصر الجديدة كي تكون مستقبل أمن لكل المصريين.

أما امجد المناوي منسق الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، أن أبناء الشعب المصري يدركون أهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن، وأن الجميع يدا واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.

وأكد أنه في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر تهدد الاستقرار وحفظ الأمن القومي، يتوجب على الجميع وحدة الصف والتكاتف حول الدولة ومؤسساتها لتأكيد للعالم أجمع أن المصريين يتوحدون خلف راية الوطن وتماسكه.

وفي السياق ذاته قال خالد الشال منسق الاتحاد بسلطنة عمان ومحمد شحاتة منسق دولة قطر وأحمد بدوي منسق دولة سويسرا وشريف النسيري، أن هناك تواصل مستمر مع أبناء الجاليات في الدول المقيمين فيها، وذلك من أجل استكمال الدور الوطني لأبناء الجاليات وردا الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه احمد ابو عجيله منسق الاتحاد في دولة الامارات والمستشار عبد الناصر البهنساوى منسق دولة لكويت والدكتورة عفاف على منسق دولة ايرلندا، إن الشعب المصري مطالب بالالتفاف حول القيادة السياسية وأرسل رسالة للجميع أن المواطنين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أنه بحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.