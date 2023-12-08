هشام زعزوع: وافقت على العمل بحكومة حازم الببلاوي رغم الصعوبات

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه وافق على العمل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالرغم من صعوبة الأوضاع والاضطرابات والإرهاب وتحذيرات دول كثيرة مواطنيها من السفر إلى مصر.

مصر في مرحلة جديدة

وأضاف «زعزوع»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه اعتبر أن مصر في صدد مرحلة جديدة استُبشر فيها الخير، وأنها ستكون مرحلة أفضل، موضحًا أنه أحب يكون جزءًا من هذه التجربة ويشارك في التغيير الذي بدأت آفاقه في الظهور، ووافق على الاستمرار وزيرًا للسياحة في ظل القلق بالشارع المصري والإرهاب.

وتابع وزير السياحة الأسبق: «أذكر فترة الاعتصامات مثل اعتصام رابعة وتخطي مصر هذه المرحلة بدأ الموسم السياحي في أوائل أكتوبر ونهايات أكتوبر، وكان لديّ معرضا مهما في السوق الإيطالي الذي كان أول عضو في نادي المليون سائح لمصر قبل إنجلترا وروسيا وألمانيا».

تراجع السياحة الأوروبية.. الإيطالية خاصة

واستكمل: «أوروبا الغربية من أهم المناطق المصدرة للسياحة لمصر، وفوجئنا بإصدارها قرار بالتحذير من السياحة في مصر، وبدأت حركة السياحة الإيطالية في الانقطاع، وبالتالي فكرت فيما سأروج له بالمعرض بإيطاليا».