غرفة السياحة تعلن إجراءات مواجهة سماسرة تنظيم الحج.. موقع جديد وحملات توعية

اعتمدت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية هذا العام عددًا من الإجراءات للقضاء على ظاهرة عمل السماسرة والوسطاء بموسم الحج للعام الهجري 1445، ووفقًا للغرفة فإن لجوء المواطنين الراغبين في التقدم للحج للسماسرة بدلا عن شركات السياحة أو كوسيط بينهما قد يعرض المواطنين لضياع حقوقهم وللنصب عليهم في بعض الأحيان.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنها اتخذت عددا من الإجراءات في هذا الشأن تمثلت فيما يلي:

موقع شركات العمرة والحج السياحي

1- إنشاء موقع جديد للحج والعمرة يضم كافة شركات السياحة المصرح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام تحت مسمى «شركات العمرة والحج السياحي» عبر هذا العنوان البريدي http://www.hajj.gov.eg/ ويحق لكافة المواطنين الدخول إليه واختيار الشركة التي ستنظم له برنامج الحج والتأكد من صلاحية تلك الشركة لتنظيم البرنامج إذ يضم هذا الموقع ما يقرب من 5325 ما بين شركة رئيسية وفروعها بكافة محافظات الجمهورية .

حملات على مواقع التواصل الاجتماعي

2- إطلاق حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى بمشاركة عدد من علماء الدين والمدونين والمؤثرين على صفحات السوشيال ميديا وذلك للتحذير من مخاطر التعامل مع السماسرة والوسطاء عند التقدم للحج.

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن هناك أهداف أخرى من إطلاق الموقع والحملات التوعوية ألا وهو تعريف المواطنين بأن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة وفقا للقانون التي يحق لها تنظيم برامج الحج السياحي.