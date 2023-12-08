تسليم أوراق الاقتراع للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في الشرقية

شهدت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة، مساء أمس توزيع أوراق الاقتراع على القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تسليم أوراق الاقتراع بمحكمة شمال الزقازيق للقضاة

وفي وقت سابق شكلت لجنة برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، وبمعاونة المستشار طارق عبد الحميد والمستشار أحمد شاهين للإشراف على تسليم أوراق الاقتراع بمحكمة شمال الزقازيق للقضاة المشرفين على لجان الانتخابات الفرعية والعامة.

تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال القضاة

وجرى تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، وتجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة داخل محكمة شمال الزقازيق الابتدائية للدعم الفني والتسكين والمطاعم والسيارات والخدمات العلاجية والطبية.

وبلغ عدد اللجان العامة بشمال الشرقية 12 لجنة و543 لجنة فرعية موزعين على مراكز وقرى شمال الشرقية. بالإضافة إلى 3 لجان للناخبين الوافدين. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات 2 مليون و104 ألف و886 ناخب وناخبة.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألفا على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها.

وتشهد محافظة الشرقية رفع حالة الطوارئ بمختلف مراكز المحافظة للاستعداد للانتخابات، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، والحيلولة دون وقوع أي شيء يعكر صفو العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر موعدًا لوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبارًا من الساعة 12 صباحاً.