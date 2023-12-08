سقوط عدد من الشهداء في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد هدنة إنسانية استمرت لمدة أسبوع فقط، وسقط عدد من الشهداء الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية.

كما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات لمحافظات ومدن الضفة، واقتحم الجنود، مخيم الفوار جنوب الخليل الواقعة جنوب الضفة المحتلة، بعد إغلاق مداخل المخيم الرئيسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من التنقل في مخيم الفوار

وانتشرت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بكثافة في أزقة وشوارع مخيم الفوار، ومنعت القوات الإسرائيلية، الفلسطينيين من التنقل والحركة.