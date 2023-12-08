زلزلان يضربان المكسيك واليونان.. أحدهما بقوة 5.8 درجة

ضرب زلزالان في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، المكسيك واليونان، بقوة 5.8، و2.2 درجة على مقياس ريختر، وتسجيل أضرار مادية أو ضحايا بشرية.

وقالت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط العاصمة مكسيكو سيتي، فيما خرج السكان إلى شوارع العاصمة على إثر إطلاق الإنذار بوقوع الزلزال، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن مركز مركز زلزال المكسيك، وقع في ولاية بويبلا، شرق وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عمق زلزال المكسيك

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بؤرة زلزال المكسيك وقعت على مسافة 10 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من تشياوتلا دي تابيا، على عمق 44 كيلومترا، كما نشرت الهيئة صورا أظهرت بؤرة الزلزال.

هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب اليونان

وضربت هزة أرضية فجر اليوم، بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، اليونان على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

واظهرت بيانات نشرها مركز ردص الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 79 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بيريستيري شمال غرب وسط مدينة أثينا، وعلى مسافة 17 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من بساكنا.