خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر.. اعرفها

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات خريطة لجان محافظة البحر الأحمر، المقرر إجراء انتخابات الرئاسة 2024 فيها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بإشراف قضائي كامل.

الخريطة الانتخابية في لجان البحر الأحمر

وتستعرض «الوطن» خريطة اللجان الانتخابية في محافظة البحر الأحمر حيث يبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت 321‪788 ناخب داخل 81 مقر انتخابى تضم 82 لجنة فرعية.

8 لجان عامة في محافظة البحر الأحمر

وتضم محافظة البحر الأحمر 8 لجان عامة بينها لجنتين في مدينة الغردقة إحداهما في قسم أول الغردقة والثانية في قسم ثان، ولجنة في كل مديينة رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

6 لجان للوافدين

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 6 لجان للوافدين في محافظة البحر الأحمر، وهي لجنة النادي الاجتماعي برأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، وثلاثة لجان في الغردقة، وهي مدرسة الجوهرة الرسمية للغات، ومدرسة القديس يوسف، ومدرسة رجاك، ولجنة مدرسة الصناعية البحرية في سفاجا، ولجنة بورتو غالب في مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وتنطلق الانتخابات يوم الأحد المقبل ويستمر التصويت 3 أيام.