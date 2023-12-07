استقرار الأحوال الجوية في البحر الأحمر عقب سيول مرسى علم

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر استقرار الأحوال الجوية، اليوم، إذ يسود طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة ليلًا، ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تقلبات في الأحوال الجوية عقب سقوط سيول على مرسى علم.

طوارئ في البحر الأحمر لمواجهة السيول

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إعلان حالة الطوارئ في جميع مدن المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات وقطاعات بكل مدينة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية تزامنا مع بدء موسم الأمطار والسيول.

سيول مرسى علم

وأكد حنفي أن أجهزة البحر الأحمر نجحت في إزالة تراكمات سيول مرسى علم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا بأن الأجهزة نجحت في تحويل مجرى السيول إلى البحر لحماية الأرواح والممتلكات، كما تمّ تخزين كميات من مياه السيول في البحيرات الصناعية لاستخدامها في الزراعة.

وشهدت مناطق جنوب البحر الأحمر أمطارًا غزيرة وسيولًا ضربت مرسى علم، وقررت الأجهزة إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مرسى علم لحين إصلاح آثار السيول قبل فتح الطرق مرة أخرى، خلال الساعات الماضية.