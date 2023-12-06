محافظ البحر الأحمر: فتح طرق مرسى علم بشكل كامل غدا

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل وموقف السيول والأمطار التي تعرضت لها المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمطار البحر الأحمر بدأت من الساعة 4 فجرا ووصلت لحد السيول، معلقا: السيول أثرت على طريق مرسى علم، وتم فصل التيار الكهربي عن المدينة بالكامل، وتم توجيه إدارة المرور بإغلاق كل الطرق من وإلى مرسى علم.

تصريف الأمطار في البحر عبر عربات شفط

وعلق اللواء عمرو حنفي: «يتم التنسيق مع المحافظات المجاورة لدراسة الموقف، وتم تصريف الأمطار في البحر عبر عربات شفط المياه في الـ«برابخ» التابعة لوزارة الري، وتم إعادة فتح الطرق بشكل جزئي بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري ومديرية أمن البحر الأحمر وكل المؤسسات المعنية».

وتابع المحافظ: «بداية من غد الخميس سيتم عودة عمل الطرق بشكل كامل، وتم تصريف جزء من مياه الأمطار وراء بعض السدود للاستفادة منها، والباقي تم تصريفه في مخرات باتجاه البحر، خاصة أن السيل كان مدته الزمنية غير طويلة لكن حجمه كان كبيرا».

ونوه اللواء عمرو حنفي قائلا: «القرى السياحية بخير ولا تضرر في الأرواح، ونتواصل دائما مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس».

سعر السكر في البحر الأحمر 27 جنيها

وبشأن استعدادات احتفالات رأس السنة، نوه أن السياحة الخارجية في تلك الفترة تكون قليلة؛ لأن السائح يرغب في قضاء احتفالات رأس السنة في بلاده، ويتم التعويض عن ذلك بالسياحة الداخلية، التي تبدأ من يوم 25 ديسمبر حتى الأسبوع الأول من العام الجاري.

وحول أسعار السكر في البحر الأحمر، اختتم محافظ البحر الأحمر قائلا: «سعره في المحافظة بـ27 جنيها، والمحافظة والقوات المسلحة والداخلية دشنت شوادر للسلع بكافة ربوع المحافظة لخدمة المواطنين».