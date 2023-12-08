«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة بالضفة الغربية

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تداهم بنايات برام الله، وبدأت في اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت به القناة في نبأ عاجل لها.

وأفادت القناة في نبأ أخر لها، أن هناك غارتين استهدفتا وسط قطاع غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقصف بلدات رامية وبيت ليف وزيقين بجنوب لبنان.

وفي سياق منفصل، أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه حيال العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.