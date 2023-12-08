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استشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حرم مستشفى العودة بجباليا

كتب:

أحمد العانوسي
06:44 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
مستشفيات غزة - أرشيفية

مستشفيات غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باستشهاد طبيب متطوع برصاص الاحتلال بحرم مستشفى العودة في جباليا.

كما أكدت قوات جيش الاحتلال مقتل ضابطين في المعارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه حيال العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.

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بقلم أحمد العانوسي