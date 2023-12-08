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وسائل إعلام أمريكية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإجلاء الفلسطينيين من جنوب غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:48 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن جيش الاحتلال يسعى لإجلاءات جديدة في جنوب غزة، وذلك في نبأ عاجل نقلته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وفي نفس السياق، أكدت القناة في نبأ آخر لها، استهداف غارتين لوسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تقصف بلدات رامية وبيت ليف وزيقين بجنوب لبنان.

وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه قلق بسبب العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.

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بقلم أحمد العانوسي