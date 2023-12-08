في أول جمعة بعد وفاته.. الفنانة ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على الدعاء لوالدها اليوم، مع أول جمعة يمر بعد وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث في منطقة الشيخ زايد.

ريهام عبد الغفور تدعو لوالدها

وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها على «فيس بوك»: «يا رب في ليلة الجمعة، ارحم روحاً صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخلة الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب، يا رب العالمين.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور غيبه الموت، قبل أيام، بعد تعرضه لحادث سير، وأقيم العزاء يوم الثلاثاء الماضي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وتامر حسني وميرفت أمين ودنيا سمير غانم.