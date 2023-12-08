ضوابط ترخيص محل قبل انتهاء المهلة في ديسمبر 2023

مع اقتراب انتهاء مدة تراخيص المحلات التجارية التي حددها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الشهر الحالي بعد مرور عام على تطبيق القانون على المحلات غير المرخصة، حدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي إلى مركز ترخيص المحال بالأحياء والمدن.

إجراءات ترخيص محل

- ملء النموذج الخاص بخدمة ترخيص محل.

- تقديم المستندات المطلوبة بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

- عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة

- إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

- اعتماد الرخصة.

- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أووكيل أعمال بتوكيل رسمي موثق

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة

- صورة عقد الايجار أو التمليك

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للمحل

- صورة بطاقة الرقم القومي

- خريطة مساحية للمحل

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور واذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع

- يلتزم مقدم طلب الترخيص بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الإجتماعية له والعاملين بالمحل من شهادة ، خطاب، ايصال،أيضا تقديم صور الشهادات الصحية الخاصة بهم بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات

- صورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل وذلك عند اتمام الاشتراطات المطلوبة في المحال التجارية والصناعية وقبل اصدار الترخيص