تشميع محل كشري شهير ومصادرة الشيش من كافيهات بمدينة نصر

تلقى حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، عددا من شكاوى المواطنين الواردة إلى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وعلى الفور تحركت أجهزة الحي للتصدي للمخالفات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل كشري مشهور بشارع أحمد تيسير أرض الجولف بسبب إدارته بدون ترخيص.

إزالة إشغالات

كما شملت حملة حي شرق مدينة نصر إزالة الإشغالات والمخالفات، وتم رفع الإشغالات ومصادرة الشيش من عدد من الكافيهات بشارع عباس العقاد وشوارع الحيفي وعين جالوت، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتم تحرير محاضر مخالفات الإشغالات لمقهى ومعرض سيارات في العقار في عمارات شرارة وجارٍ متابعة رفع ما يستجد من إشغالات.

التصدي لمخالفات

كما أسفرت حملات حي شرق مدينة نصر عن إزالة تاندة مخالفة بكافيه بشارع أبو العتاهية بالمنطقة الأولى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تم إزالة حديد وسلاسل من عمارات الفرسان بشارع عمر بن الخطاب أمام سيتي ستارز وجارٍ المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

كما تجنبت أجهزة الحي ملاحظات المرور على محور شينزو آبي أسفل كوبري سوق السيارات، حيث وجد مطبق تالف الغطاء، وعلى الفور تم توجيه فرقة الصيانة وتغيير الغطاء والبرواز بغطاء جديد وجارٍ المتابعة الميدانية المستمرة، كما تم طلاء أعمدة الإنارة وغلق أبواب وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع وميادين الحي.