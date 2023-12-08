رئيس مصنع المدرعات يكشف لـ«الوطن» تفاصيل إنتاج أول راجمة صواريخ مصرية

كشف المهندس ماجد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات، «200 الحربي»، عن تفاصيل تصنيع أول راجمة صواريخ مصرية من طراز «رعد 200»، التي جرى عرضها في جناح وزارة الإنتاج الحربي في النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، والذي اختتم فعالياته أمس، موضحًا أن معرضا مثل «إيديكس 2023» بمثابة فرصة للتعرف على كل ما هو جديد للصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم، وفتح آفاق للتعاون المشترك بين الكيانات التصنيعية.

أول راجمة صواريخ مصرية «رعد 200»

وقال رئيس مصنع «200 الحربي»، في تصريح لـ«الوطن»، إن راجمة الصواريخ المصرية من طراز «رعد 200»، هو بمثابة مفاجأة المعرض هذا العام، والتي جرى تصميمها وتصنيعها بأيد مصرية بالكامل، مشيرًا إلى أن فكرة تصنيع راجمة الصواريخ نشأت بتوجيهات من القيادة السياسية، وتعليمات من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

4 مصانع حربية

أوضح المهندس ماجد جمال الدين، أن 4 من مصانع وزارة الإنتاج الحربي اجتمعت للعمل على تصنيع أول راجمة صواريخ مصرية، وجرى التفكير ورسم الشكل الهندسي والتصميمات التفصيلية لـ«رعد 200»، وجرى تدبير الخامات، ثم العمل على التصنيع بأعلى درجات الدقة والجودة، وصولاً لخروج المنتج إلى النور.

أشار رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك الملكية الفكرية والمعرفة الخاصة بتصنيع أول راجمة صواريخ مصرية، وهو أمر بمثابة فخر لكل المصريين، ولمصانع الإنتاج الحربي المصرية.

نسبة التصنيع المحلي

ولفت المهندس ماجد جمال الدين، إلى أن نسبة التصنيع المحلي في راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200»، وصلت لـ70%، ومن المُخطط أن تعمل مصانع الإنتاج الحربي، على تعميق التصنيع المحلي في الراجمة بصورة أكبر في الفترة المقبلة، وصولاً للتصنيع المحلي الكامل لها.

وقال رئيس مصنع «200 الحربي»، إن المصنع بدأ بإنتاج المدرعة ذات الجنزير «سينا 200»، ثم انتقلنا لشيء وفكر مختلف، مثل إنتاج راجمة الصواريخ «رعد 200»، وهي بمثابة قوة إضافية للدولة المصرية.

سلاح دفاعي

وبسؤال المهندس ماجد جمال الدين، عن راجمة الصواريخ المصرية الجديدة، وحول ما كانت «دفاعية أو هجومية»، أوضح «جمال الدين»، أن أسلحة مصر دفاعية، ومنها «رعد 200»، وهي منظومة مُجهزة بصواريخ مداها حتى 40 كيلومترا.

وعن آلية عمل راجمة الصواريخ المصرية الجديدة «رعد 200»، أوضح أنها تعمل عبر إطلاق صاروخ، أو رشقات صاروخية، أو عبر إطلاق حتى 30 صاروخا في المرة الواحدة، مشيرًا إلى أن الراجمة ستدخل الإنتاج الكمي خلال الفترة المقبلة؛ حيث ستُصنع بأيد وخامات مصرية بنسبة 100%.