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مدحت صالح ينتهي من تسجيل أغاني ألبومه الجديد

كتب:

بسمة شطا
07:08 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
مدحت صالح

مدحت صالح

انتهى الفنان مدحت صالح، خلال الفترة الماضية من تسجيل جميع الأغاني الخاصة بألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل ألبوم مدحت صالح 

يتضمن ألبوم الفنان مدحت صالح 8 أغاني متنوعة مابين الرومانسية والدرامية والاجتماعية، والتي كان من المقرر طرحها خلال الفترة الماضية ولكن تم تأجيلها تضامنا مع أحداث فلسطين.

ويتعاون الفنان مدحت صالح في ألبومه الغنائي الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم تامر علي، ومحمد الحلفاوي، وأحمد عبد الواحد، وعدد كبير من الشباب.

يذكر أن الفنان مدحت صالح، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان حمايا العزيز وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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بقلم بسمة شطا