تعرف على موعد عزاء ليلى صديق والدة المخرج أدهم مدحت صالح

حددت أسرة الراحلة ليلي صديق، والدة المخرج أدهم مدحت صالح، طليقة الفنان مدحت صالح، عزائها ليكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

موعد عزاء ليلي صديق

وكانت ليلي صديق قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، إثر تدهور حالتها الصحية، وتم تشييع جثمانها بحضور عدد من الشخصيات العامة، منهم الفنان مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم والفنان سامح الصريطي وغيرهم.

يذكر أن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، كان قد حرص على نعي ليلي صديق من خلال منشور عبر صفحته الخاصة.