مدحت صالح أول حضور جنازة ليلى صديق والدة ابنه

وصل منذ قليل جثمان ليلي صديق، والدة نجل الفنان مدحت صالح، مسجد مصطفي محمود، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليها، بعد وفاتها منذ قليل.

وحرص الفنان مدحت صالح على أن يكون أول الحضور، إذ حضر مع الجثمان.

وقال أحد أصدقاء ليلى صديق لـ«الوطن» إنَّها توفت داخل إحدى المستشفيات، إذ كانت تعاني من تليف في الرئة، نتيجة إصابتها بكورونا، مبينًا أنَّه جار إنهاء ورق الوفاة في الوقت الحالي، ولم يتحدد حتى الآن موعد ومكان جنازة وعزاء ليلى صديق.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء على دعم الراحلة طوال فترة مرضها، وأبرزهم الناقدة فايزة هنداوي، إذ كتبت: «صاحبتي وأختي وعشرة السنين ليلي صديق في حالة حرجة يا رب يا رب اشفيها، دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لأولادها ولكل حبايبها»