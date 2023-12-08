أماكن وعناوين لجان المغتربين في الفيوم للتصويت في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، لجان المغتربين في الفيوم استعدادا لاستقبال الناخبين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، فيما تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدى جاهزية المقار الانتخابية في مختلف مراكز وقرى الإقليم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وأماكن وعناوين لجان المغتربين في الفيوم، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ومحافظة الفيوم.

لجان المغتربين في الفيوم

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ لجان المغتربين في الفيوم يبلغ عددها 3 لجان موزعة بالمحافظة، بينها لجنتان في مدينة الفيوم والأخرى في مركز طامية.

وأشار إلى أنّ لجان الوافدين في الفيوم بالأماكن التالية:

- لجنة رقم 20 بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي وعنوانها كيمان فارس بجوار التأمين الصحي، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم.

- لجنة رقم 21 بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي وعنوانها كيمان فارس بجوار التأمين الصحي، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم.

- لجنة رقم 37 بمدرسة عاشور الابتدائية بقرية الجمهورية، بنطاق مركز شرطة طامية.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المواطنين معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للهيئة، إذ يجرى معرفة لجنة كل مواطن من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط هنا.

- الضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على عبارة استعلم، وسيظهر المركز الانتخابي والمحافظة والقسم والعنوان تفصيليًا، إلى جانب رقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية، وتاريخ التصويت.

لجان الانتخابات بمحافظة الفيوم

وأعلنت محافظة الفيوم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا بالمدينة ومختلف مراكز المحافظة، بينها 323 لجنة انتخابية في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، والتي من المقرر أن يتم متابعتها من خلال لجنة عليا للانتخابات وغرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية في كل وحدة محلية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية.