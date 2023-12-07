«الوطنية للانتخابات» تستعد لنقل القضاة إلى مقارهم مساء اليوم

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الخميس، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، لنقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية لمقار اللجان المشرفين عليها.

ووفقا لما أدلى به المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه سيجري استقبال القضاة ابتداء من صباح اليوم، تمهيدا لنقلهم مساء اليوم إلى مواقع اللجان، وفقا للمسافات التي يقطعونها.

الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ

وكشف المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة انتهت من تجهيز اللجان الفرعية وكل اللوجستيات ومعاينتها في الانتخابات الرئاسية، طبقا للضوابط التي تسمح للمواطن مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف بنداري أنه تم الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألفا على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها، كما تم استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية، وطريقة برايل للإعاقة البصرية.

بدء الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر، موعدا لوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، على أن تجري الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.