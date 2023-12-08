أستاذ علوم سياسية فلسطيني: مصر سبقت الجميع بدعم غزة منذ اللحظة الأولى للحرب

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الفلسطينية، إنَّ جهود مصر تجاه القضية الفسلطينية واضحة منذ اليوم الأول على غزة، وهي جهود إنسانية وسياسية بلا توقف، بل وأرادت استباق كل شيء ليصدر بيان خارجيتها مؤكداً على موقفها الداعم للقضية وأنَّ أحداث 7 أكتوبر نتيجة أعمال اليمين المتطرف بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

«الرقب»: الموقف المصري أدرك منذ البداية مخططات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الموقف المصري أدرك منذ البداية مخططات الاحتلال الإسرائيلي، ورغبته في تهجير أهالي قطاع غزة وتوزيعهم على العالم لتصفية القضية الفلسطينية، بل إنَّ المحتل لا يريد تهجير أهالي غزة فقط بل يسعى إلى التهجير القسري لسكان «القدس» و«الضفة الغربية» أيضاً.

مصر حرصت على توصيل صوتها للعالم ودعت لقمة القاهرة للسلام

وتابع أستاذ العلوم السياسية الفسلطيني: «مصر حرصت أن توصل صوتها للعالم أجمع، صوتها الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ودعت إلى قمة القاهرة للسلام، وسعت إلى إحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية بإقامة الدولتين، بجانب توفير مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني وتيسير إدخال الشاحنات واستقبال الجرحى والأطفال إلى مستشفيات مصر لتلقي العلاج».