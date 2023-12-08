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«شماريخ» آسر ياسين يزيح «بلوموندو» حسن الرداد عن صدارة شباك التذاكر

كتب:

هبة أمين
10:51 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أبطال فيلم بلوموندو

أبطال فيلم بلوموندو

تراجع فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك بعد طرح فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وأمينة خليل بالسينمات أمس الخميس حيث تصدر القائمة بمليون و592 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم بلوموندو، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ51 ألفا و484 جنيها، وجاءت حصيلة إيراداته على مدار 3 أسابيع عرض بنحو 4 ملايين و400 ألف جنيه، وفي أول أسبوع عرض تم التبرع بجميع إيراداتها لصالح غزة، وذلك حسب ما أعلن بطل الفيلم حسن الرداد.

4 ملايين إيرادات فيلم بلوموندو في 3 أسابيع

ويشارك في بطولة الفيلم مع حسن الرداد كل من هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد محمود، محمد رضوان، محمود حافظ، ريحاب الجمل، إنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

فيلم كوميدي

وتتميز قصة الفيلم باللون الكوميدي المليء بالتشويق والمفاجآت، حيث يستغل بلوموندو غياب زوجته التي تزوجه في ظروف غريبة، لإقامة حفلًا صاخبًا ينجم عنه من المواقف التي تورطه في أزمات صعبة.

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بقلم هبة أمين