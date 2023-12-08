محلل سياسي: مشهد الأسرى الفلسطينيين تكرار للنازية.. والوضع في غزة مأساوي

قال الدكتور ماهر صافي كاتب صحفي ومحلل سياسي فلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات القتل المباشر والتنكيل والاعتقال وتدمير البنية التحتية فهناك ما يزيد على 65% إلى 70% مع زيادة أعداد الشهداء المعروفين والمفقودين، مشيرا إلى أن ما حدث مع الأسرى أمس يعيد للأذهان الحركة النازية.

وأضاف صافي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أننا نتحدث عن أكثر من 17 ألف شهيد خلافا لما تحت الأرض من شهداء والذين قد يصل عددهم إلى أكثر من 7500 شهيد، بالإضافة إلى مَن استشهدوا في معركة طوفان الأقصى والأسرى الذين تم اعتقالهم.

مشهد الأسرى الفلسطينيين إعادة للنازية

وتابع كاتب صحفي ومحلل سياسي فلسطيني، أنّ مشهد الأسرى الفلسطينيين أمس تكرار للنازية، مشددًا على أن ما يحدث في قطاع غزة يعيد إلى الأذهان ما حصل في البوسنة والهرسك، فهناك عمليات قتل جماعي وتشتد وتيرة المعركة في الجنوب.

خطورة الوضع في غزة

وأكد أن الوضع في قطاع غزة مأساوي بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الدولية لم ترتقِ إلى مستوى القتل، مطالبا بالتدخل الواضح، لأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة وتغيير للواقع الديموغرافي، كما يتم الضغط على مصر بمحاولات التهجير، ويقصف الاحتلال قوافل النزوح.