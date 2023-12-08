خبير علاقات دولية: إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة ولا مكان آمن

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهج في حربه على غزة أسلوب الضربات المستمرة واستهداف المدنيين بدلًا من الفصائل لصعوبة الوصول إليها.

نزوح أهالي غزة من الشمال للجنوب لم يوفر لهم مقرات آمنة

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نزوح أهالي غزة من شمالها إلى الجنوب لا يوفر لهم المقرات الآمنة وسط تعرضهم للقصف والقتل، لافتاً إلى أنّ ما أكدته الهيئات الدولية من أنه لا مناطق آمنة في غزة، وسياسة الاحتلال سواء في التصريحات أو ما غير ذلك بأنهم لا يريدون التهجير ولكن الواضح أنهم «ماضون في ذلك».

سياسة ثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية

وتابع خبير العلاقات الدولية، بأنَّ سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وهو الرفض القاطع للتهجير وأمن مصر القومي «خط أحمر»، بل وتتلاقى إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة مصر قيادة وشعبا وحكومة في عدم تصفية القضية والتمسك بالحق في الأرض والتسوية بإعادة الحقوق، رغم ممارسات دولة الاحتلال التي توصف بـ«الصلف وعدم مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني».