جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 22 عسكريا في غزة منذ نهاية الهدنة

ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 22، وذلك منذ استئناف العمليات القتالية الجمعة قبل الماضي عقب انتهاء الهدنة الإنسانية التي كان قد جرى التوصل إليها لأربعة أيام بوساطة مصرية – قطرية – أمريكية، وجرى تمديدها لاحقأ 3 أيام إضافية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ،في نسختها الإنجليزية، فقد أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم، مقتل الرقيب أول احتياط كوبي دفاش (41 عاماً)، من طبريا، وكذلك مقتل رقيب أول احتياط إيال مئير بيركوفيتش (28 عاماَ) من القدس المحتلة، وقد قُتلا في جنوب قطاع غزة وشماله على الترتيب.

العدوان يتواصل واجتماع مرتقب لمجلس الأمن

وفي السابع من أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل هجوماً هو الأعنف والأشرس على قطاع غزة عقب عملية عسكرية نفذتها الفصائل الفلسطينية في مستوطنا قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين في القطاع.

ومن المقرر أن يعقد اليوم، مجلس الأمن الدولي، اجتماعاً لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الحرب في غزة والتصويت على مقترح قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك في أعقاب خطوة غير عادية من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي قام هذا الأسبوع، ولأول مرة خلال فترة ولايته، بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.