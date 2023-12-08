محافظ أسيوط يشيد بدور الرائدات الريفيات في التوعية بالمشاركة بالانتخابات

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته بالرائدات الريفيات التابعة للتضامن الاجتماعي لدورهن الهام في التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة سواء السكانية أو المشاركة الانتخابية أو غيرها والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين من كافة فئاتهم، خاصة المرأة بمختلف أعمارها لتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة، وذلك ضمن جهود الدولة والقيادة السياسية في القضايا السكانية والمجتمعية، تفعيلاً للاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه حوالي 500 رائدة ريفية بمراكز القوصية وأبنوب وأبو تيج، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وميرفت جرجس مسؤول بإدارة شئون المرأة والرائدات بمديرية التضامن الاجتماعي، وفريق عمل الإدارة إنصاف إسحاق وإلهام محمد، ولفيف من الرائدات الريفيات.

حياة كريمة في أسيوط

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم لإحدى الرائدات الريفيات، ثم كلمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي استعرض خلالها بعض الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة سواء الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

الرائدات الريفيات في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الدور الحيوي التي تنفذه الرائدات الريفيات في المجتمع والتعامل المباشر مع المواطنين عامة والمرأة بصفة خاصة، ما يساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق نتائج أفضل في تنمية المجتمع على كافة المستويات ومشاركتهن في برامج طرق الأبواب والعمل على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة وتقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية.

كما أكد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة والندوات لرفع الوعي لدى المواطنين في كافة القضايا المجتمعية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة وتحقيق مردود إيجابي والارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر بالعمل على مناهضة ومواجهة الزيادة السكانية غير المبررة والاكتشاف المبكر للإعاقة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وزواج الأطفال وصحة المرأة والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.