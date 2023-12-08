زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية فانواتو جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال، بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جمهورية فانواتو، جنوب المحيط الهادئ، بعمق 74 كيلومترا، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، بوقوع بؤرة هزة زلزال ضرب على مسافة 315 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة بورت فيلا عاصمة جمهورية فانواتو، وعلى مسافة 93 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من إيسانجيل.