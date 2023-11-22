زلزال عنيف يضرب دولة فانواتو بقوة 7 درجات

أعلنت مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 7 درجة على مقياس ريختر يضرب فانواتو.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترا من على سطح الأرض، ومركز الزلزال على بعد 312 كيلومترا شمال غرب بورت فيلا، فانواتو القريبة من أستراليا، و111 كيلومترا شمال شرق لوجانفيل، فانواتو.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا

وخلال الساعات القليلة الماضية، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب هالماهيرا بإندونيسيا.

وذكر مركز رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 103 كيلومترات، ومركزه على بعد 108 كيلومترات شمال غرب تيرنات، إندونيسيا، و89 كيلومترا غرب توبيلو، إندونيسيا.

وذكر شهود أعيان لمركز رصد الزلازل، أن الزلزال قوي وطويل جدا، والجميع يفر إلى الشارع، كما يمكننا سماع صوت طقطقة الجدار، هذا الزلزال مجنون.

وقال آخر، خفيفة للغاية ومتدحرجة، مثل شخص يتحرك على السرير.