زلزال يضرب دولة فانواتو بقوة 5.8 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، دولة فانواتو الواقعة في جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا عبر موقعها الإلكتروني، أظهرت بؤرة زلزال ضرب فانواتو.

وفي وقت لاحق، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 565 كيلومترا جنوب غرب مدينة سوفا عاصمة جمهورية جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ.