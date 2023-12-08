انهيار أحمد حلمي عقب وصول جثمان شقيقه لمسجد ناصر في بنها

وصل الفنان أحمد حلمي إلى مسجد ناصر في بنها بمحافظة القليوبية، لأداء صلاة الجنازة على شقيقه الراحل خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية صباح اليوم.

انهيار أحمد حلمي عقب وصول جثمان شقيقه

ورصدت «الوطن» انهيار الفنان أحمد حلمي بعد وصول جثمان شقيقه إلى المسجد الذي سيشهد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وكانت عائلة الفنان أحمد حلمي، في بنها، أعلنت عن وفاة «خالد» شقيق الفنان صباح اليوم، عبر حسابها على «فيسبوك».

سبب وفاة شقيق أحمد حلمي

وأكد أحمد زكي زوج سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، لـ«الوطن»، أن الراحل شعر بالتعب في الساعات الأخيرة من عمره، وفارق الحياة فجر اليوم بشكل مفاجئ، وكان يعاني من مرض القلب، وقام بإجراء جراحة قلب مفتوح سابقا.