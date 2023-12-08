أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه.. يكشف عن موعد ومكان العزاء

كشف الفنان أحمد حلمي، عن موعد عزاء شقيقه الأكبر خالد، الذي غيبه الموت، صباح اليوم.

أحمد حلمى يكشف عن موعد عزاء شقيقه

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»: «توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء».

يذكر أن صلاة الجنازة على شقيق «حلمي» ستكون بعد صلاة الجمعة في مدينة بنها مسقط رأسه.