آخر ما كتبه شقيق الفنان أحمد حلمي قبل وفاته اليوم.. ومحافظة القليوبية تنعاه

تستعد عائلة الفنان أحمد حلمي، لتشييع جثمان شقيقه الراحل خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، والذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكان آخر ما كتبه الراحل عبر صفحته على «فيسبوك» في 30 نوفمبر الماضي «الصمت هو الرد لسوء الفهم».

استعدادات جنازة شقيق أحمد حلمي

وتشيع عائلة «حلمي» جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمنطقة الفلل في بنها، وسيتم إقامة العزاء في مضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية.

وتقدمت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، موضحة أن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم.

وكانت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي، أعلنت في بنها اليوم، وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، عقب شعوره بتعب مفاجئ، إثر إصابته بمرض القلب وإجراء حراجة سابقة له.

كما أعلن أحمد زكي، مدير الشئون التنفيذية بإدارة بنها التعليمية، زوج شقيقة الفنان، وفاة الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي، وكتب عبر صفحته، «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيق زوجتي الأستاذ خالد حلمي عبد الرحمن عواد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد ناصر بالفلل، والدفنة بمقابر الشموت والبقاء والدوام لله رب العالمين».