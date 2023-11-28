رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالدقهلية: دور كبير لمصر لحل الأزمة الفلسطينية

أوضح حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية أثناء مؤتمر حياة كريمة لدعم وتأيييد والتوعية بالقضية الفلسطينية والمشاركة في نشر التوعية بالعمل العام في محافظة الدقهلية، أنه لا يمكن أن تستقيم الإنسانية بتلك الوحشية التي وقعت في غزة في الفترة الأخيرة، وتسببت في مقتل العديد من المواطنين فهي وحشية التي لا يرضي عنها أي إنسان علي وجه الأرض.

موتمر حياة كريمة بالدقهلية

وأوضح أن حياة كريمة من ضمن المبادرات التي أطلقت عند إعادة بناء الوطن، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي:«كلنا نحظي بثمار مبادرات كثيرة من ضمنها مبادرة حياة كريمة التي لم نكن نتخيلها،مثلها مثل مبادرات كثيرة حققت الكثير لمصر من ضمنها مبادرات الصحة التي استطاعت أن تنهي فيروس سي من مصر».

وأكد رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية أن مبادرة حياة كريمة نتائجها لم تكن في تصور المصير من المصريين لكن ما حدث علي أرض الواقع فاق التصور إذ تحولت المبادرة إلي مؤسسة تنموية: «كل أبناء مصر ينعموا بالثمار التي ظهرت مؤخرا من قبل حياة كريمة بالأخص في الريف».

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدرك لأهمية تطوير الريف المصري: «الدول تقدمها يأتي من مدي تقدم الريف، ومصر بها 58% من سكان مصر مقييمين في الريف فلا يمكن أن لا يتواجدون في التنمية»

وأكد فيما يخص القضية الفلسطينية أنه لا نصر بدون مصر :«كل العرب ظلوا يرددون لا نصر بدون مصر، ترددت علي السنة الملوك والرؤساء العرب والمواطن البسيط، وده واضح من خلال الدور المحوري التي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، فمصر قامت بدور كبير في الصراع العربي الإسرائيلي، منذ البداية حتي بانتصار أكتوبر، وتستكمل في الوقوف بجانب غزة وفلسطين في الفترة الأخيرة».