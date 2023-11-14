نقابة الصحفيين تطرح 17 وحدة سكنية في مدينتي لأعضائها.. تفاصيل التقديم

أعلنت نقابة الصحفيين، توافر 17 وحدة سكنية بمدينتي، في القاهرة الجديدة، وهي:

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترا

شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترا

شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار

شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترا

شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر

شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترا

شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترا

شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترا

شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترا

شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترا

شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترا

شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار

شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترا

شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترا

شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترا

موعد التقديم للوحدات السكنية

وقال جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، أن التقديم يبدأ اعتبارًا من بعد الخميس، بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال 4 أيام، نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.

أكد سكرتير عام النقابة في بيان له، أنه يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.

شروط التقديم

أشار إلى أن التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان.