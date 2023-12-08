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ياسمين عبد العزيز تعزي الفنان أحمد حلمي في وفاة شقيقه

كتب:

بسمة شطا
12:25 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أحمد حلمي وشقيقه

أحمد حلمي وشقيقه

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تعزية الفنان أحمد حلمي، في وفاة شقيقه الأكبر خالد، صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ياسمين عبد العزيز تعزي أحمد حلمي 

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، صورة للفنان أحمد حلمي وشقيقه، وعلقت عليها: «البقاء لله.. ربنا يرحمه».

يذكر أن صلاة الجنازة على خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، تقام بعد صلاة الجمعة من مسجد ناصر في مدينة بنها.

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بقلم بسمة شطا