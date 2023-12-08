وزير الإنتاج الحربي: بدء الإعداد لـ«إيديكس 2025» وسنعلن عن منتجات عسكرية جديدة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن النسخة الحالية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» شهدت نجاحاً كبيراً ومشاركة دول لأول مرة في فعاليات المعرض، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض بهذه الصورة جاء بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، ويتم إقامة المعرض كل عامين.

وأوضح أنّ النسخة الأولى من المعرض انطلقت عام 2018 والثانية عام 2021 وشهدنا في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 انطلاق النسخة الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المهندس محمد صلاح: المعرض كان «فرصة واعدة»

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش ختام فعاليات «إيديكس 2023» أمس، أنّ هذا المعرض هو الحدث الدفاعي الوحيد من نوعه بإفريقيا، وأنّه كان بمثابة فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، فالمعرض يوفر فرصة ممتازة لعرض منتجات الشركات العالمية على عملاء جدد، حيث يفتح مجالات تعاون مع الكثير من دول العالم التي تحرص على الوجود في المعرض.

بروتوكولات تعاون مع شركات أمريكية وعُمانية

وأشار إلى بدء الإعداد بالفعل في التجهيز للنسخة المقبلة من المعرض حتى قبل انتهاء فعاليات النسخة الحالية، مشيراً إلى أنها ستشهد الإعلان عن منتجات عسكرية مصرية جديدة أيضاً.

ولفت إلى أن المعرض فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية؛ ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأتى النسخة الثالثة من معرض «إيديكس» بالعام الجاري لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر على الرغم من التحديات العالمية الأخيرة.

وأوضح أن مصر لم تفرض قيوداً لمشاركة أية دولة بمعرض «إيديكس 2023»، فمصر تفتح ذراعيها بترحاب لاستقبال ممثلي مختلف دول العالم.

وواصل: «شهد المعرض هذا العام مشاركة حوالى (411) عارضاً من جميع أنحاء العالم يمثلون عدد (44) دولة تقريباً والذين حرصوا على عرض أحدث التقنيات فى مجال الصناعات الدفاعية وأنظمة التسليح داخل (22) جناحاً دولياً من (الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك)، بالإضافة إلى مصر، وشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر».

وتابع: «فخور وسعيد بنجاح النسخة الثالثة من المعرض بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعانى منها كل دول العالم، وهو ما يثبت أن مصر نجحت فى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تتغلب بالإرادة القوية على مختلف التحديات».

واستطرد: «من أوجه نجاح «EDEX 2023» إشادات الشركات والدول المشاركة به بالتنظيم الاحترافي للمعرض، وحرْص عدد من الشركات والدول على المشاركة بالمعرض للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس ثقة راسخة لديهم بأهمية هذا الحدث الدفاعي الضخم، إلى جانب وجود بعض الدول التي تشارك بإيديكس لأول مرة، مثل دول تركيا وأذربيجان وتايلاند، وكذا اهتمام العديد من الشركات من مختلف دول العالم برعاية المعرض مثل شركات عالمية متعددة».

وقال الوزير إن هدفنا الحالى والمستقبلى هو امتلاك القدرة على تطوير إمكانياتنا التصنيعية، خصوصاً بالمجال العسكرى، والتى تساهم فى جعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكرى من أجل تحقيق السلام، وفى نفس الوقت إرسال رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن مصر، ورسالة طمأنة للشعب المصرى أننا نمتلك القدرة على صيانة أمننا القومى.

وأضاف «صلاح»: «يتم تنظيم عملية تطوير المنتجات وخطوط الإنتاج داخل الشركات والوحدات التابعة من خلال قطاع البحوث الموجود بالهيئة، ومن خلال مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للهيئة، والذى يُعد الظهير البحثى للإنتاج الحربى، فالمركز يعمل كحلقة وصل بين الجهات البحثية بمختلف مؤسسات الدولة -وعلى رأسها القوات المسلحة- وشركات الإنتاج الحربى لتنفيذ التطوير للأسلحة والذخائر والمعدات الأرضية والخاصة بأفرع القوات المسلحة المختلفة التى يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى، بما يساهم فى الحفاظ على القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة».

واستطرد: «نسعى فى وزارة الإنتاج الحربى، بشكل دائم، إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالات المختلفة داخل شركات الإنتاج الحربى، خاصةً مع توافر البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة والأيدى العاملة الماهرة داخل شركاتنا ووحداتنا التابعة، وهناك توجيهات صريحة لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المُثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية».

وعلى هامش المعرض التقى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالعميد الركن أحمد عيسى الجنيد، مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربى بالبحرين، ووفد مرافق، لبحث التعاون، حيث أشاد «الجنيد» بدور وزارة الإنتاج الحربى فى مجال التصنيع العسكرى والمدنى، معرباً عن اهتمام الجانب البحرينى بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربى، ومشيداً بما اطلع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربى داخل جناح الوزارة بمعرض «إيديكس 2023» والتى تتميز بالتطور والدقة، وأشاد «الجنيد» بالطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التصنيع العسكرى، والتى لمسها خلال وجوده بمعرض إيديكس ٢٠٢٣، مؤكداً على أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافياً بشكل كبير.

ومن جهة أخرى، شهد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة، وإحدى الشركات الأمريكية. وأكد رئيس الهيئة أنها تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقى، وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

وأشار إلى اعتزازه بالتعاون مع شركة «نورث روب جرومان» العالمية الأمريكية، موضحاً أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات فى مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية، قائلاً إننا نتطلع من هذا التعاون إلى أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع محوراً صناعياً للإنتاج والتصنيع والتصدير للدول العربية والأفريقية ولجميع دول العالم.

وأجرى رئيس الهيئة مباحثات مع وفد من شركة داسو الفرنسية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون القائم على توطين التكنولوجيا، وتطوير الشراكة القائمة فى مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال صناعة الطائرات.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع عقداً جديداً للتعاون مع شركة «زيد العالمية» العمانية، وقال اللواء مختار إن العقد امتداد للشراكة بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، وشركة زيد العالمية، فى مجال الصناعات الدفاعية، فضلاً عن ضخ استثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة فى العديد من الصناعات المختلفة، وتعزيز التصدير للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.

وأعرب الشيخ «أحمد السيبانى»، رئيس مجلس إدارة شركة زيد العالمية، عن تقديره لهذا «التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها التاريخى الرائد الذى نفخر به فى الصناعة العربية فى كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية»، مشيداً باستراتيجية «العربية للتصنيع» القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلى، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع «العربية للتصنيع» فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة.