وزير الإنتاج الحربى للعاملين: كفاحكم محل تقدير من الدولة المصرية

شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ‏احتفالية بمناسبة العيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام اليوم الاثنين.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا العيد والذي يأتي للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي في 23 أكتوبر 1954 هو عيد صناعي خالص شكّل في تاريخ مصر ركيزة أساسية للدفاع والبناء والتنمية، مؤكداً فخره بالعاملين بالإنتاج الحربي الذين يواصلون الليل بالنهار ولا يدخرون وقتاً ولا جهداً في سبيل خدمة ورفعة هذا الكيان الوطني، منوهاً إلى أنه بمجهودات العمال وتوجيهات القيادات بالإنتاج الحربى بلغ إجمالي إيرادات النشاط «19.7» مليار جنيه في عام 2020/2021، بينما بلغ في عام 2019/2020 «15.7» مليار جنيه، بمعدل نمو «27%».

الوزير: نسعى لتحقيق خطة الدولة التنموية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في التصنيع العسكري والمدني، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مصانع ووحدات الإنتاج الحربي التي تعمل وفق أحدث تكنولوجيات التصنيع على الصعيدين العسكري والمدني.

ووشهد الحفل تكريم عمال وأبناء الإنتاج الحربي المتميزين في أداء عملهم والذين يعملون بشكل متميز من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم، وأكد الوزير رغبته في زيادة أعداد المكرمين هذا العام لما بذلوه من مجهودات وتحفيزاً وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية.

كما كرم الوزير قادة الإنتاج الحربى السابقين في «لمسة وفاء» ومنهم الفريق رضا محمود حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، واللواء الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق، كما تم عرض فيلمين تناولا السيرة الذاتية وأهم الإنجازات المهنية لهما لما تمثله من علامات فارقة في تاريخ الإنتاج الحربي.

منح دراسية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا لأبناء العاملين بالإنتاج الحربي

ومن جانبه، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في إطار حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية والدعم للعاملين بالإنتاج الحربى وأبنائهم، فقد قرر الوزير منح أبناء العاملين بالشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى نسبة تخفيض في مصروفات المتقدمين للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تقرر منح جميع العاملين خصم خاص على جميع مشترياتهم من معارض الهيئة القومية للإنتاج الحربى خلال فترة شهر نوفمبر.

«خطوات المستقبل» فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات الوزارة بالعام الماضي

وأطلقت وزارة الإنتاج الحربي فيلماً تسجيلياً بعنوان «خطوات المستقبل» على هامش الحفل، والذي يتحدث عن إنجازات «الإنتاج الحربي» خلال العام الماضي.

ويستعرض فيلم «خطوات المستقبل» أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي المتحققة خلال عامٍ مضى، وذُكر خلال الفيلم أن وزارة الإنتاج الحربي شاركت خلال العام الماضي في تنفيذ خطة طموحة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات والاستفادة من توافر الغاز والاكتشافات الجديدة في مصر مؤخرًا، كما اتجهت للتوسع في الاعتماد على المركبات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، واهتمت وزارة الإنتاج الحربي أن تتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال لتحقق معها التكامل، فشاركت الوزارة بنموذجين لأتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة «GO GREEN» والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في يناير 2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تصنيع أول أوتوبيس كهربائي بأيدى مصرية

كما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن بدء تفعيل التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل «MCV» لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى وهو أتوبيس «SETIBUS» بأيدى مصرية، وهو التعاون الذي يساهم في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر ويساهم في وجود مركبات تحافظ أكثر على البيئة وتحارب التلوث.

وفي ذات الإطار تأسست شركة «مصرية/إماراتية» تحت اسم الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات «EM» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بسواعد مصرية وكسابقة أولى في مصر.

مبادرة قومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

وعكس فيلم «خطوات المستقبل» أيضاً أنه في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة بدأت وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة» بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال شركة «General Electric Digital» و«أيقن للتكنولوجيا الرقمية» لتأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث برامج التدريب في مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، حيث تستهدف المبادرة تدريب عدد 1000 مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية.

ولأن «منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة» تعد واحدة من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي ولها عائد صحي وبيئي واقتصادي هام، فقد جرى إنشاء تحالف بين الإنتاج الحربي وشركتيّ جرين تك إيجيبت وأوك القابضة تحت اسم Reenergy group partners.

وفي إطار خطة تأهيل وتطوير خطوط إنتاج الذخائر في الشركات التابعة جرى تأهيل ورفع كفاءة مصنع البارود الأسود بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية «مصنع 81 الحربي» والذي يعتبر المكون الأساسي من مكونات الذخيرة التي تخدم قواتنا المسلحة المصرية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة لمصنع 81.

كما تناول فيلم «خطوات المستقبل» أنه للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب بدأ تعاون جديد ما بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مبادرة «دراجتك دخلك» والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.