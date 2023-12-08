تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي إلى مثواه الأخير في بنها (صور)

شيع الفنان أحمد حلمي جثمان شقيقه الأكبر «خالد» الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد ناصر بمنطقة الفلل في بنها.

وخرج أهالي مدينة بنها لتشييع جثمان الراحل خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بعد رحيله صباح اليوم بشكل مفاجئ.

انهيار أحمد حلمي بعد وفاة شقيقه

ورصدت «الوطن» لحظات انهيار الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان شقيقه الراحل خالد حلمي، اليوم في بنها، بعد خروج الجثمان من مسجد ناصر في بنها بالقليوبية.

شقيقة أحمد حلمي تعلن وفاة شقيقها الأكبر

وكانت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، كتبت منشورا عبر حسابها بـ«فيسبوك»، أعلنت وفاة شقيقها «خالد»، موضحة أن العزاء في مضيفة عبد المنعم رياضة بالمنشية في بنها.