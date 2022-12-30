«القومي لذوي الإعاقة» يكشف مهام المجلس ومزايا بطاقات الخدمات المتكاملة

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو مجلس رقابي ينسق مع جميع الجهات التنفيذية، ومن ضمن مهامه متابعة تنفيذ القانون 10لسنة 2018، الذي يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الدولة، كونه يرعى كافة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى دوره في بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

مهام القومي لذوي الإعاقة

وأضافت كريم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتواصل مع الجهات التي تصدر بطاقات الخدمات المتكاملة كوزارتي الصحة والتضامن، إضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى كالتصدي لأي انتهاك يمكن أن يتعرض له أي شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب عقد دورات لرفع الوعي المجتمعي ووعي مقدمي الخدمة على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ شملت هذه الدورات وزرات وهيئات متعددة كوزارة العدل وتناولت الدورات التدريبية كيفية وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريفهم بلغة الإشارة للتعامل مع الإعاقات السمعية.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة تكمن في كونها كارت مميكن يحصل عليه الأشخاص من ذوي الإعاقة ويتم إثبات الإعاقة بهذا الكارت ودرجة الإعاقة، ويحصل من خلال هذه البطاقة على تخفيض 50% في وسائل المواصلات تشمل المرافق في حالة الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والحصول على خصم 5% على وحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب السيارات المعفاة من الجمارك، فضلًا عن دمجهم بالتعليم، إذ يتمكن الطفل من ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدارس النظامية العادية مع أقرانه من الأطفال العاديين، مع إتاحة ما يزيد عن 5% من الوظائف بالهيئات والقطاعات المختلفة.