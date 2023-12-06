دورات تدريبية وخط ساخن.. «مصر السلام» تستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية

تواصل مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» استعداداتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل من خلال 1600 متابع محلي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تسعى المؤسسة إلى متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى 27 محافظة مصرية، وتواصل تدريب متابعيها على آليات متابعة مرحلة التصويت، خاصة ما يتصل بتوثيق مخالفات كسر الصمت الانتخابي الذي يبدأ رسميًا 8 ديسمبر الجاري.

دورات تدريبية للأعضاء على آليات متاعبة الانتخابات

وقال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المؤسسة أجرت عددا من الدورات التدريبية لمتطوعيها على آليات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، كما أطلقت المؤسسة خطًا ساخنًا لتلقي الإفادات والشكاوى من المواطنين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية وتدوين الملاحظات طوال أيام التصويت، جزء رئيسي من عملية المتابعة، تُكملها غرفة عمليات المؤسسة التي تعمل على مدار الساعة على تلقي الإفادات والملاحظات وإعداد التقارير التي تقدمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

تدشين برنامج صوت الناخب

وأوضح أن مصر السلام دشّنت برنامج صوت الناخب لتلقي الإفادات من الناخبين إذ تؤمن المؤسسة بأهمية أن يلعب الناخب نفسه دورًا أساسيًا في عملية متابعة الانتخابات، فلا يقتصر دوره على المشاركة فقط في عملية التصويت، وإنما ينبغي أن يكون شاهدًا على العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تلقي ملاحظات الناخبين عبر الخط الساخن الخاص بالمؤسسة، وإيصال صوت المواطن إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.