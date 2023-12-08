تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى لطالبات تربية رياضية بالأزهر

أهدى الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، درع تخريج الدفعة الثالثة من خريجات الكلية، إلى الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى للطالبات

أوضح عميد الكلية أن إهداء درع الدفعة الثالثة جاء للدعم الكبير للكلية، ونقلها من مقرها القديم إلى مقرها الجديد بمدينة نصر، إضافة إلى دعم الكلية من خلال تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى للطالبات، وملاعب متعددة، وصالة مغطاة؛ استكمالًا للمقومات المادية، بجانب تخصيص نصف مليون جنيه للأدوات الرياضية للعملية التعليمية.

وأشاد عميد الكلية بهذا الدعم الكبير الذي يسهم في نهضة الكلية وتطورها لتكون قادرة على المنافسة البناءة مع كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.