رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى لطالبات تربية رياضية بالأزهر

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:17 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
إهداء درع كلية التربية الرياضية للبنات لرئيس جامعة الأزهر

إهداء درع كلية التربية الرياضية للبنات لرئيس جامعة الأزهر

أهدى الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، درع تخريج الدفعة الثالثة من خريجات الكلية، إلى الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 

تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى للطالبات

أوضح عميد الكلية أن إهداء درع الدفعة الثالثة جاء للدعم الكبير للكلية، ونقلها من مقرها القديم إلى مقرها الجديد بمدينة نصر، إضافة إلى دعم الكلية من خلال تخصيص 90 مليون جنيه لإنشاء حمام سباحة مغطى للطالبات، وملاعب متعددة، وصالة مغطاة؛ استكمالًا للمقومات المادية، بجانب تخصيص نصف مليون جنيه للأدوات الرياضية للعملية التعليمية.

وأشاد عميد الكلية بهذا الدعم الكبير الذي يسهم في نهضة الكلية وتطورها لتكون قادرة على المنافسة البناءة مع كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

اقرأ المزيد:

وكيل الأزهر يستقبل وفدا ماليزيا لبحث سبل التعاون العلمي والدعوي

أمين البحوث الإسلامية يوجه رسالة هامة خلال لقائه مبعوثي الأزهر قبل الس

«الأزهر» يثني على الموقف الإنساني لجنوب أفريقيا تجاه فلسطين

شيخ الأزهر يوجه بتجهيز قوافل جديدة ضمن «أغيثوا غزة» لدعم فلسطين

«التنسيقية» تنظم مؤتمرا بجامعة الأزهر للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

تعاون علمي بين جامعتي الأزهر و«الوسطية اليمنية بحضرموت»
بقلم أحمد الشرقاوي