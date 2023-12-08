قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينيين شمال القدس

تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع قصف قطاع غزة وجنوب لبنان، وأصيب فلسطيني برصاص حي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب مداهمة لمسجد في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واحتجز جنود الاحتلال عددًا من الجرارات الزراعية في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، وللجمعة التاسعة على التوالي، أدى 5 آلاف مواطن مقدسي فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين لأداء الصلاة.

منع المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى الأقصى

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وفقا لبيان أصدرته دائرة الأوقاف الإسلامية. واعتدت القوات الإسرائيلية، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول لأداء الصلاة.

كما اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من القادمين على أبواب الأقصى، فيما أشار شهود عيان، إلى تأدية عددا من الفلسطينيين صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والمياه العادمة على المصلين في حي وادي الجوز، الذي أدوا الصلاة فيه عقب منعهم من الوصول إلى الأقصى.

وفي غزة، التي تتعرّض لقصف مستمر سواء برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مواقع مختلفة في القطاع، كما تسبب القصف باشتعال حرائق كبيرة في الأنحاء الشمالية من القطاع.

تدمير كبير في مستشفى يافا التخصصي

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي، «مسجد يافا» أكبر المساجد في مدينة دير البلح ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير كبير في مستشفى يافا التخصصي، أخرجه عن الخدمة.

وفي لبنان، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم، على بلدات: «عديسة - راشيا الفخار - حولا - مركبا - الضهيرة» جنوب البلاد، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن محيط بلدات عيتا الشعب ورامية، تعرضت لقصف مدفعي معاد مباشر، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.