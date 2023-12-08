3 احتمالات.. أين كان يحيى السنوار لحظة اقتحام الاحتلال منزله في غزة؟

قبل أيام، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصار وتطويق منزل يحيى السنوار رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة والمطلوب الأول للاحتلال، مؤكدا أنه لن يهدأ حتى يقتله، وكانت المفاجأة التي جرى الكشف عنها بعد ذلك أن المنزل كان فارغاً ولا يوجد بداخله ولو فرد واحد.

وقد استقطبت لقطات محاصر منزل السنوار واقتحامه، اهتماماً كبيراً لدى المتابعين لتطورات الأوضاع في غزة، وأصبحت لديهم تساؤلات عديدة حول مكان اختفائه، لا سيما وأن كثيراً من المراقبين يرون أن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي السياسي بات معلقاً برقبة رئيس حركة حماس في غزة.

#عاجل نتنياهو يزعم أن قواته تحاصر منزل يحيى السنوار الفارغ في خان يونس pic.twitter.com/Hglz2XsYfY — Roya News (@RoyaNews) December 6, 2023

منزل يحيى السنوار ومكان اختفائه

في هذا السياق، يقول الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن في بداية الحرب على غزة عدة أهداف يأتي أولها رأس يحيى السنوار، وتحدث كذلك عن تحرير المحتجزين الإسرائيليين والعسكريين والقضاء على حركة حماس بالكامل، وقد فشل في تحقيق الأهداف الثلاثة حتى الآن.

أوضح «صافي» أن منزل السنوار في قطاع غزة أو في خان يونس معروف مكانه للجميع، وأي شخص يستطيع أن يتوجه إليه، لكن هنا سؤال بديهي، هل يُعقل أن يكون يحيى السنوار على رأس المطلوبين لدى الاحتلال وسيبقى في منزله الذي يعرفه حتى الطفل الصغير؟، مجيباً أن هذا لا يُعقل، وبالتالي ذهب الاحتلال واقتحم المنزل رغم أن تلك القوات تعلم أنه ليس في منزله.

وذكر الدكتور ماهر صافي، أن يحيى السنوار لم يظهر في أي تصريح أو إعلامياً منذ فترة طويلة وحتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، لأن أي ظهور له يعني القبض عليه مباشرة في ظل انتشار أجهزة تنصت ومراقبة وتتبع عالية الدقة للاحتلال فوق قطاع غزة، وبالتالي بمجرد ظهوره سيكون من السهل التوصل إليه، مشيراً إلى أن هناك 3 احتمالات فقد يكون السنوار خارج غزة أو في مكان ما تحت الأرض بداخلها أو قد يكون في مكان ما فوق الأرض، وكل هذه الاحتمالات واردة.

نتنياهو يستعرض باقتحام منزل يحيى السنوار

واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، أن اقتحام منزل السنوار كان بالأساس نوعا من الاستعراض ومحاولة لخلق تأثير نفسي سواء في أهالي قطاع غزة أو حتى لدى الإسرائيليين بأن منزل رئيس حركة حماس في غزة تحت السيطرة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث عن أي انتصار وهمي في ظل الضغوط التي تواجهه نتيجة فشله في التعامل مع الفصائل الفلسطينية.

ولفت «صافي» إلى أن منزل يحيى السنوار تعرض للقصف من قبل، ومعروف أنه عبارة عن حجارة وحطام منزل، ولكن الفكرة هي أن نتنياهو يريد القيام بأي عمل استعراضي لا سيما أن مصيره السياسي بات بيد الفصائل الفلسطينية ويحيى السنوار، ومقتل الأخير يمنح رئيس وزراء الاحتلال قبلة حياة.

يحيى السنوار بنسبة كبيرة لا يزال داخل غزة

بدوره، يقول الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن مكان يحيى السنوار غير معروف، وقد يكون بنسبة كبيرة داخل القطاع، وربما يكون قد خرج منه ولكن بشكل غير رسمي.

أضاف أن هناك 124 من قيادات حركة حماس موجودون خارج قطاع غزة، لكن لا أحد يعرف مكانهم، وبالتالي فإن عدم الظهور الإعلامي لرئيس حركة حماس في قطاع غزة ليس شرطاً للتعرف على ما إذ كان داخل القطاع أو خارجه.